(Belga) Un nouveau ressortissant canadien a été arrêté en Chine, a indiqué le ministère canadien des Affaires étrangères, sans préciser les raisons de son interpellation.

"Affaires mondiales Canada est au courant de la détention d'un citoyen canadien à Yantai en Chine", a indiqué un porte-parole dans un courriel à l'AFP samedi, ajoutant qu'il ne pouvait donner d'autres détails en raison de la loi sur la protection des renseignements personnels. "Les agents consulaires fournissent une assistance consulaire" à ce ressortissant, a-t-il précisé. Selon une source proche du dossier, il n'y a pas d'indications que cette arrestation ait un rapport avec la détention de deux Canadiens - Michael Kovrig et Michael Spavor - jugée arbitraire par Ottawa et généralement considérée comme une mesure de réprésaille de Pékin après l'arrestation au Canada d'une dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei. Les relations entre Pékin et Ottawa traversent une période de tension depuis l'arrestation le 1er décembre dernier à Vancouver de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis. Depuis cette arrestation, les autorités chinoises ont arrêté l'ex-diplomate Michael Kovrig et son compatriote consultant Michael Spavor, qu'elles disent soupçonner d'espionnage. Elles ont aussi condamné à mort deux autres Canadiens pour trafic de drogue et bloqué des importations de produits agricoles canadiens. Ottawa n'a pas précisé si la détention du ressortissant canadien interpellé à Yantai (dans la province de Shandong) avait un rapport avec l'arrestation, la semaine dernière, de plusieurs personnes liées à une école de langues, dans une affaire de drogue, selon La police de Xuzhou dans la province voisine du Jiangsu (est). (Belga)