Euro sur piste U23 - Jules Hesters en or à la course par élimination, la poursuite belge 2e, Bossuyt en bronze

(Belga) Jules Hesters est devenu champion d'Euro espoirs (U23) de la course par élimination lors des championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour Espoirs (U23) à Gand. L'équipe belge de poursuite est montée sur la 2e marche du podium. Fabio Van den Boosche, Robbe Ghys, Gerben Thijssen et Sasha Weemaes ont été battus en finale par la Russie, vainqueur en 3:53.843. Les Belges ont parcouru les 4 km en 3:59.100. Shari Bossuyt a décroché le bronze dans la course aux points féminine remportée par la Russe Natalia Studenikina et dans celle par élimination qui a vu le succès de l'Italienne Letizia Paternoster.

Robbe Ghys a échoué au pied du podium de la course aux points. Il s'est classé 4e d'une épreuve qui est revenue à l'Allemand Richard Banusch. Ayrton De Pauw a pris la 5e place du kilomètre. Il a bouclé les 4 tours en 1:02.741. Le titre est revenu à l'Allemand Anton Hohne en 1:01.571. Jules Hesters s'est encore classé 7e du scratch (15 km) qui est revenu à un Allemand Moritz Malcharek. Fabio Vanden Bossche a aussi fini 7e de l'Omnium qui a couronné le Britannique Matthew Walls. Rune Heergodts a pris la 8e place de la poursuite individuelle masculine (U23) remportée par l'Allemand Felix Gross. Nicolas Wernimont a signé le 18e temps. Shari Bossuyt a encore fini 10e de l'Omnium où la victoire a été enlevée par la Britannique Jessica Roberts. Ces championnats d'Europe s'achèvent dimanche les finales du keirin et du Madison (course par équipes). (Belga)