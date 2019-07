VIDÉO | Halep après son triomphe londonien: «Le meilleur match que j’ai jamais joué»

Simona Halep a écrit une nouvelle ligne majeure de son palmarès samedi en remportant Wimbledon, son deuxième sacre du Grand Chelem après Roland-Garros 2018.

La Roumaine, 7e mondiale, a survolé sa finale (6-2, 6-2) contre l’Américaine Serena Williams (WTA 10), toujours en quête d’un 24 titre en Grand Chelem.

"Have you ever played a better match than that?"



"Never!"@Simona_Halep speaks as a #Wimbledon champion for the first time... pic.twitter.com/0VRfeD628L