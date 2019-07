VIDÉO | De Gendt s’impose au panache sur le Tour, Alaphilippe reprend le jaune

Après une très longue échappée, le Belge Thomas De Gendt a remporté en solitaire la 8e étape du Tour de France.

Thomas De Gendt a offert à la Belgique un deuxième succès d’étape dans ce 106e Tour de France cycliste. Il a remporté en solitaire la 8e étape qui reliait Mâcon à Saint-Etienne sur une distance de 200 km, samedi sur un parcours accidenté qui comprenait sept cols répertoriés de 2e et 3e catégorie.

Parti dès le premier kilomètre, le coureur de Lotto-Soudal est allé au bout après avoir lâché progressivement ses trois compagnons d’échappée. Sortis du peloton dans la dernière bosse du jour, les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ont terminé 2e et 3e à 6 secondes. Alaphilippe, qui glané 5 secondes de bonification au sommet de la côte de la Jaillère plus 6 à l’arrivée et encore 20 sur l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) dépossède ce dernier du maillot jaune. Le N.1 mondial avait déjà porté le maillot de leader du général lors des 4e et 5e étape après sa victoire à Epernay à l’arrivée de la troisième.

L’Australien Michael Matthews (Sunweb), 4e, a remporté le sprint du peloton à 26 secondes. Xandro Meurisse (Wanty-Gobert) a fini 7e et Greg Van Avermaet (CCC) 8e.

Alaphilippe possède désormais 23 secondes d’avance sur Ciccone et 53 sur Pinot. Le Gallois Geraint Thomas (Ineos), vainqueur du Tour 2018, pointe à la 5e place à 1:12 et son équipier colombien Egan Bernal à la 6e à 1:16.

De Gendt 2e du classement de la montagne derrière Wellens

De Gendt, qui a marqué un maximum de 29 points en montagne, se retrouve 2e dans ce classement avec 37 points à 6 de son équipier Tim Wellens (43) toujours porteur du maillot à pois.

A fantastic finish from @DeGendtThomas! 🌟

Fantastique final de Thomas De Gendt ! 🌟#TDF2019 pic.twitter.com/leoVUYOtDg — Tour de France™ (@LeTour) 13 juillet 2019

Trois coureurs sont sortis du peloton dès le premier kilomètre de cette étape accidentée proposant sept côtes (cinq cols de 2e catégorie et deux de 3e). Thomas De Gendt, le Néerlandais Niki Terpstra (Total Direct Energie) et l’Américain Ben King (Dimension Data) ont rapidement été rejoints par l’Italien Alessandro De Marchi (CCC).

Les quatre leaders ont compté jusqu’à 4:45 d’avance.

Au sommet de la côte de la Croix de Part, la 5e de la journée, De Gendt et De Marchi se sont retrouvés en tête alors qu’il restait 67 km à parcourir. Dans la côte de la Jaillère, De Gendt est parti seul et a résisté jusqu’au bout.

Dimanche, jour de la fête nationale française, le peloton traversera l’Auvergne, dans le sens est-ouest, au cours d’une 9e étape entre Saint-Etienne et Brioude, la ville natale du Français Romain Bardet. Le parcours des 170,5 kilomètres, accidenté, propose trois côtes: le mur d’Aurec-sur-Loire (1e cat, 3,2 km à 11% au Km 36,5), la Côte des Guillaumanches (2e cat, 7,8 km à 41,1% au Km 106) et la Côte de Saint-Just (3e cat, 3,6 km à 7,2% au Km 157), à 13 bornes de l’arrivée.

Le Top 10 de l’étape 1. Thomas De Gendt (Bel/LTS) les 200.0km en 5h00:17 2. Thibaut Pinot (Fra/GFC) à 0:06 3. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:06 4. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:26 5. Peter Sagan (Svq/BOH) 0:26 6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:26 7. Xandro Meurisse (Bel/WGG) 0:26 8. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:26 9. Egan Bernal (Col/INS) 0:26 10. Geraint Thomas (G-B/INS) 0:26