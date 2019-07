VIDÉOS | Simona Halep écrase Serena Williams et triomphe à Wimbledon

Simona Halep (WTA 7) a inscrit son nom au palmarès de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de l’année.

Sur le gazon londonien du All England Club, la Roumaine de 27 ans s’est imposée 6-2, 6-2 contre l’Américaine Serena Williams (WTA 10) en 55 minutes de jeu. Williams passe, pour la troisième fois de suite, à côté de l’occasion de décrocher un 24e titre en Grand Chelem et ainsi améliorer le record de Margaret Court.

Le début de match a été à sens unique, Serena Williams commettant trop de fautes directes. De l’autre côté du filet, la droitière de Constanta se montrait précise et régulière, prenant méritoirement la première manche à son actif (6-2).

