IMAGES | Les tacos à la tarentule menacent l’écosystème au Mexique

Les Mexicains sont friands de tacos à la tarentule au Mexique, et plus particulièrement au marché de San Juan à Mexico. Cette alimentation menace l’écosystème de la région.

SI les araignées en effraient plus d’un, elles peuvent aussi être convoitées pour mettre dans son assiette. C’est le cas ici au Mexique, et plus particulièrement au marché de San Juan à Mexico. Ce marché est très réputé pour la dégustation d’insectes, tarentules, et autres animaux à pattes velues.

Les tarentules peuvent se déguster dans des tacos, comme le montre la vidéo. Tellement le marché a du succès, il menace l’écosystème de la région, comme l’explique Jorge Mendoza, chercheur à l’université de Mexico, interrogé par le site Huffpost. «Si nous commençons à déplacer les tarentules de leur habitat naturel, nous finirons par avoir des problèmes au sein de notre écosystème. Pourquoi? Parce que les tarentules sont des prédateurs et que nous devons les considérer comme tels, au même titre que les lions ou les tigres. Elles sont les plus grands prédateurs de leur environnement naturel».

Pourtant, les tarentules sont une espèce protégée. Pour éviter tout trafic de cet animal, les autorités mettent en place des amendes, voire des peines de prison. Selon le Huffpost, en 2018, plusieurs marchands ont reçu des amendes d’une valeur de plusieurs milliers de dollars, sans pour autant que le trafic ne cesse.