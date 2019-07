VIDÉO | Une chanteuse française, verte de rage, saccage un restaurant en plein Paris

Une chanteuse française a littéralement pété les plombs dans un restaurant parisien. Les images qui tournent sur les réseaux la montrent même en train de saccager l’établissement. Une véritable scène de crise ou un coup de com?

C’est une scène qui ne se produit pas tous les jours dans un restaurant. Plusieurs images tournent sur les réseaux sociaux où l’on voit la chanteuse Elisa Tovati, qui a chanté notamment avec Tom Dice le morceau «Il Nous Faut» (voir en bas de l’article), pété littéralement les plombs dans un restaurant parisien. On la voit même saccager l’établissement, en lançant les verres et les couverts à terre.

Les faits se sont déroulés au restaurant Shirvan dans le 8e arrondissement de Paris, ce jeudi 11 juillet. La chanteuse avait probablement avec son label de musique, Capitol Music France, afin de discuter de son nouveau single, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Cependant, le rendez-vous n’a pas l’air de se passer comme prévu. «Vous ne trouvez pas ça un peu brutal de dire ça à une artiste. Je ne vends pas de la glace Miko, je suis une artiste», lance-t-elle à ses interlocuteurs, avant de perdre tout son sang-froid. «Vous m’avez pété la vie, j’en suis devenue dingue, j’en dors même plus la nuit, vous ne m’avez même pas écoutée. Il s’appelle comment mon single? T’as une bonne raison de me virer maintenant!».

#TovatiCasseTout il semblerait que l’actrice chanteuse était en rdv avec son label pic.twitter.com/ztffcF0M4V — Quentin Bruyou (@QBruyou) 11 juillet 2019

Un coup de com?

Si plusieurs internautes sont choquées par les images diffusées, d’autres crient au subterfuge et dénoncent un coup de communication pour son nouvel et cinquième album sorti le 10 mai. Certains disent apercevoir la sœur et la mère de la chanteuse munies d’un smartphone pour capter les images de la scène. De quoi en faire douter plus d’un sur la véracité des faits.

Elisa Tovati est notamment connue pour ce morceau, chanté avec Tom Dice.