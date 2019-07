IMAGES | Exosquelettes, drones, robots,… La technologie va débarquer au défilé du 14 juillet

En plus de la parade des militaires et des avions de chasse, les spectateurs du défilé du 14 juillet pourront admirer les innovations technologiques. Au programme: exosquelettes, drones et autres robots.

La fête nationale française, c’est demain. En plus des parades militaires et des shows aériens, on pourrait voir débarquer une sorte de «salon de la technologie». C’est ce qu’a annoncé le site Huffpost, qui a pu participer à la répétition du défilé ce vendredi 12 juillet.

Le ministère de la Défense a déclaré que la première partie du défilé sera consacrée à l’innovation. Au programme: exosquelettes, drones ou encore des robots, qui seront sous le feu des projecteurs place de la Concorde. D’autres technologies, comme celles utilisées dans l’espace ou l’aviation, seront quant à elles présentées sur écrans géants.

Pour les fans de technologie, que pourront-ils découvrir concrètement? Parmi les nombreux robots présentés, il y a entre autres le robot Colossus, une sorte de robot pompier, qui a été utilisé notamment pour éteindre l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Autres technologies présentées: le robot Staminat, capable de se diriger sans GSP, le drone Black Hornet, doté d’une caméra HD, ou encore un exosquelette, capable de transporter un militaire dans les airs.

Décidément, les Français et autres amateurs du défilé du 14 juillet vont en avoir plein les yeux.