USA: la Chambre a voté contre une intervention militaire en Iran

La Chambre américaine des représentants a voté en faveur d’une mesure visant à éviter une intervention militaire en Iran sans l’approbation du Congrès.

Le vote a été atteint à 251 contre 170, avec environ deux douzaines de Républicains rejoignant la majorité démocrate. Le sort de cette mesure au Sénat, où les Républicains détiennent la majorité, n’est pour l’instant pas clair. Une récente tentative du Sénat de faire passer une telle mesure sur l’Iran avait échoué.

«Les Américains sont rassemblés autour de l’idée qu’il faut éviter une guerre avec l’Iran», a déclaré la Démocrate Ro Khanna.

Ces discussions interviennent alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’accentuent fortement, à la suite notamment d’allégations selon lesquelles les alliés de Téhéran on visé des tankers en mer et la destruction d’un drone américain par l’Iran.

Les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire de 2015 l’an dernier, avant d’infliger une série de sanctions à Téhéran.