Wimbledon: Roger Federer vient à bout de Rafael Nadal et se qualifie pour la finale contre Djokovic

Roger Federer a rejoint Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Le Suisse, 3e mondial, a battu l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) en quatre sets 7-6 (7/3), 1-6, 6-3, 6-4 sur sa 5e balle de match vendredi à Londres dans la seconde demi-finale des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, 3e levée du Grand Chelem. La rencontre a duré 3 heures et 2 minutes.

Treize ans après leur premier duel à Wimbledon, Federer et Nadal se retrouvaient pour la 4e fois sur le gazon londonien, la première depuis 2008. Et ce 40e ‘Fedal’ de l’histoire a tourné à l’avantage de Federer, huit fois vainqueur à Wimbledon. Le Suisse, présent pour la 13e fois dans le dernier carré à Londres, est en quête d’un 21e Grand Chelem, lui qui va disputer sa 12e finale à Londres.

Nadal,double vainqueur à Londres, était pour la 7e fois en demi-finales de Wimbledon.

