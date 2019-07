Joachim Gérard en finale du double messieurs en chaise roulante

Joachim Gerard (ITF 5) disputera sa deuxième finale consécutive en double messieurs en chaise roulante aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, sur la gazon de Wimbledon.

Le Limelettois de 30 ans et son partenaire le Suédois Stefan Olsson (ITF 6), celui-là même qui l’a battu en quarts de finale du simple, ont éliminé vendredi en demi-finales la paire composée de l’Argentin Gustavo Fernandez (ITF 2) et du N.1 mondial le Japonais Shingo Kunieda. Le duo belgo-suédois, tête de série N.2, s’est imposé 6-3, 5-7 et 7-6 (7/5) après 2h37 de jeu.

Gérard et Olsson rencontreront en finale les Britanniques Alfie Hewett (ITF3) et Gordon Reid (ITF 8) qui ont sorti dans l’autre demi-finale la tête de série N.1 formée des Français Stéphane Houdet (ITF 4) et Nicolas Peifer (ITF 7) 6-3, 2-6 et 7-6 (7/4) en 2h23.

Il s’agira de la réédition de la finale de l’an dernier qui avait vu le succès des Britanniques 6-1 et 6-4..