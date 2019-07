Engie Electrabel reporte la révision annuelle de Tihange 1 à fin décembre

Engie Electrabel a adapté la révision annuelle de la centrale de Tihange 1, indique vendredi l’entreprise.

Elle débutera finalement le 29 décembre et se terminera le 10 juillet 2020, alors que l’opération aurait dû débuter en août et durer jusqu’en février. L’unité nucléaire pourra de la sorte fournir 1.000 MW d’électricité pendant les mois de novembre et décembre, «contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement».

Le report s’explique par l’indisponibilité de plusieurs pièces dans l’immédiat.