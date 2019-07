La Belgique coopérera avec l’Algérie dans la démilitarisation des munitions

Le conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur l’échange d’expertise avec l’Algérie dans le domaine de la démilitarisation de munitions, soit la destruction et la neutralisation de mines, a indiqué le ministre de la Défense, Didier Reynders.

Le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) se chargera de cette coopération qui couvre plusieurs domaines. Sont concernés le déminage militaire et humanitaire, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction d’explosifs (EOD) ou encore les techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés (EEI ou IED selon l’acronyme anglais), c’est-à-dire des explosifs non conventionnels qui peuvent être camouflés de diverses manières: fixés à des animaux, attachés à une personne, posés le long de routes, etc.