Un conducteur termine sa course dans une terrasse à Bruxelles, blessant un enfant

Un conducteur a percuté une voiture vendredi vers 15h20 et a fini sa course dans la terrasse d’un café, à l’angle du boulevard de l’Abattoir et de la rue de la Rosée à Bruxelles, a indiqué vendredi en fin de journée Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles.

Un enfant de 3 ans a été blessé. Il a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

L’enfant aurait la jambe cassée. Le conducteur a également été transporté en ambulance à l’hôpital. Sa vie n’est pas non plus en danger.

Le conducteur a percuté une voiture avant de dévier sa course et de foncer sur une terrasse. Les circonstances de l’incident et les raisons qui ont amené le conducteur à le provoquer n’ont pas été précisées.