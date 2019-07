Le Standard de Liège et la compagnie aérienne Emirates signent un partenariat

Ce vendredi, le Standard de Liège a officialisé le partenariat avec la compagnie aérienne, basée à Dubaï, Emirates pour habiller son stade lors de la saison 2019-2020.

«C’est évidemment une grande fierté pour le Standard de Liège d’accueillir une telle marque de renommée mondiale qui prouve l’impact du Standard de Liège au-delà de nos frontières. Nous espérons que cet accord marquera le début d’une longue et fructueuse collaboration avec une société réputée pour son excellence et la qualité de ses services. Nous souhaitons la bienvenue à Emirates à Sclessin et certains supporters chanceux peuvent se tenir prêts à vivre une expérience inoubliable!», lance Alexandre Grosjean, directeur général des Rouches, sur le site Internet du club.