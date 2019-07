On a écouté le nouvel Ed Sheeran

Casting de luxe et chansons feel good, Ed Sheeran sort son très attendu «N°6 Collaborations Project».

C’est un des meilleurs vendeurs de disques de ces dernières années, Ed Sheeran transforme en or tout ce qu’il touche: le rouquin est la troisième personnalité du monde musical à avoir gagné le plus d’argent cette année avec 110 millions de dollars, selon le classement Forbes publié hier.

Ed Sheeran peut donc faire un peu ce qu’il veut. Y compris sortir un album en plein cœur de l’été, une période plus propice aux festivals qu’à la sortie de nouvelles productions.

Je suis un immense fan de tous ces artistes

Ce vendredi sort donc N°6 Collaborations Project un disque événement qui rassemble un casting de luxe avec 22 invités, pour des duos et des trios. Dans la note d’intention qui accompagne l’album Ed Sheeran explique: «Avant d’être signé en 2011, j’ai fait un EP intitulé N°5 Collaboration Project. Depuis lors, j’ai toujours voulu en faire un autre, donc j’ai commencé N° 6 sur mon ordinateur portable quand j’étais en tournée l’année dernière. Je suis un immense fan de tous ces artistes avec lesquels j’ai collaboré et ça a été super fun à faire».

Parmi ces stars, il ya Justin Bieber, avec lequel il partage «I don’t Care», titre qui est numéro 1 depuis cinq semaines chez nous. Mais aussi Eminem (c’est leur deuxième collaboration) pour lequel il a souvent confié sa grande admiration, en trio avec 50Cent. On trouve encore la rappeuse américaine Cardi B et la diva latina Camila Cabello, pour un trio plutôt dansant, le dj producteur Skrillex, la chanteuse anglaise Yebba pour le très romantique «Best Part of Me», le duo français H.E.R, le jeune argentin qui cartonne Paulo Londra, le chanteur de country Chris Stapleton. Et… finalement le titre qui sort le plus du lot, c’est le dernier, le très rock «Blow» avec Bruno Mars et Chris Stappleton, sur laquelle il y a même des guitares (oui oui!).

En résumé, comme le casting, c’est très varié, mais du coup, ça part dans tous les sens sans vrai fil rouge. Ça ressemble d’avantage à un assemblage façon playlist qu’à un tout. Mais Ed Sheeran comme on disait, fait ce qu’il veut. Et là, il s’est fait plaisir et ça se sent.

«N°6 Collaborations Project», Warner.