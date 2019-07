Mémé Tchité signe à Fléron, en P2 liégeoise

Mémé Tchité, ancien attaquant du Standard, d’Anderlecht, de Bruges et de Santander, a signé à Fléron, en P2B liégeoise. Un transfert étonnant pour le buteur de 35 ans.

Tchité devra aider le club à accéder à la P1. «Je pense que c’est la première fois que je jouerai à cet échelon depuis le début de ma carrière. Tout m’a plu dans leur projet. Le club sait ce qu’il veut et est très ambitieux. Je ne voulais pas m’éloigner de Liège non plus car je suis en train de passer mes diplômes d’entraîneur et ma famille vit ici. Tout correspondait avec mes envies», explique-t-il à nos confrères de Sudpresse.

La saison dernière, Tchité évoluait à Hamoir, en D2 amateurs. Il n’a pas trouvé d’accord avec les Rats afin de prolonger son bail.