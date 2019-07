Gasly le plus rapide lors de la première séance d’essais libres à Silverstone

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) a dominé la première séance d’essais libres du GP de Grande-Bretagne, 10e rendez-vous de la saison de Formule 1, vendredi en Angleterre.

Le pilote de 23 ans a parcouru le circuit de Silverstone, long de 5.891 kilomètres, dans un temps de 1:27.173 et a devancé le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/1:27.629) et son équipier néerlandais Max Verstappen (1:28.009).

FP1 CLASSIFICATION: Go, @PierreGASLY!



That's the first time the Frenchman has topped a session 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/bRDx8lWF5o