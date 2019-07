Bilan policier positif pour le début du festival de Dour

Les autorités n’ont dû procéder qu’à trois arrestations pour ordre public.

La première journée du festival de Dour a été «globalement positive dans tous les domaines», juge la police des Hauts Pays, qui a recensé un total de 45 000 festivaliers et de 18 000 véhicules qui ont rejoint le site.

Malgré l’affluence, les embarras de circulation ont été limités et la police n’a pas déploré d’incident majeur vu le nombre de personnes et la chaleur sur le site. Des festivaliers qui sont restés globalement calmes malgré la longue attente de certains avant de pouvoir planter leur tente au camping.

La police a procédé à deux arrestations administratives sur le site et une sur le contrôle routier pour trouble de l’ordre.

Dans le cadre de la première soirée du dispositif routier mis en place par la zone boraine et les douanes, 132 véhicules ont été contrôlés. 20 personnes ont été contrôlées positives: 7 personnes conduisaient sous une influence de la drogue et 13 sous une influence de l’alcool. La police a procédé à 9 retraits du permis de conduire pour une période de 15 jours et a saisi un véhicule pour défaut d’assurance. 31 PV de roulage ont été dressés.

Ces contrôles routiers ont aussi permis de récolter 291,9 g de Marijuana, 62,2 g de résine de cannabis, 42 pilules d’ecstasy, 3,44 g de kétamine et 3,4 g de cocaïne ont été saisis. Les transactions pour les stupéfiants s’élèvent à 2 400 euros et les amendes impayées à 2033.33 euros.

Par ailleurs, un montant global de 500 euros d’amendes a été dressé pour roulage au gasoil rouge et le service des taxes a cumulé 16 691 euros d’amendes.

À l’entrée du site, où des bâches rappellent la politique de tolérance zéro vis-à-vis de la détention et la vente de stupéfiants, plus de 200 personnes contrôlées donnant lieu à 62 PV dont 61 détentions et un pour vente. Les policiers ont mis la main sur 246,42 g de marijuana, 58,46 g de résine de cannabis, 5,84 g de cocaïne, 92 pilules d’ecstasy, 4 timbres LSD et 5,67 g de kétamine.

28 transactions ont été établies pour un total de 3 600 euros et 1 arrestation judiciaire avec procédure accélérée devant le juge a été opérée.

Pour la Croix-Rouge, 600 patients ont été vus. Une personne a été évacuée mais elle a déjà quitté le milieu hospitalier.