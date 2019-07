IMAGES | Grosse chute et visage en sang pour Van Garderen au Tour de France

La septième étape du Tour de France a très mal commencé pour Tejay Van Garderen. Le coureur d’Education First a chuté sur un îlot directionnel et s’est ouvert le visage.

La plus longue étape du Tour de France 2019 risque d’être une vraie galère pour Tejay Van Garderen.

Dès les premiers kilomètres, l’Américain et l’ancien maillot jaune Mike Teunissen (Jumbo-Visma) ont heurté un îlot directionnel. Les deux coureurs sont repartis mais cette chute a laissé des traces chez le coureur d’Education First.

Tejay Van Garderen a été touché au visage et au genou droit. Des images impressionnantes.

💥 Crash for @TejayVan and @MikeTeunissen. The American struggles to get back on his bike.



💥 Chute de Tejay Van Garderen et Mike Teunissen. L'Américain semble s'être fait mal. #TDF2019 pic.twitter.com/nXHOCO9Xm4