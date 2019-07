PHOTOS | Meghan et Kate de sortie avec les enfants

Comme chaque année, à l’occasion du gala de charité organisé par le Billingbear Polo Club de Wokingham, les princes William et Harry se sont affrontés dans un match amical. Leurs épouses, Kate et Meghan, étaient là pour les encourager avec leurs enfants.

C’est suffisamment rare pour être souligné: Kate et Meghan, ensemble à un événement privé avec leurs enfants. C’est en effet une tradition pour les deux frères, le prince William et le prince Harry, de se retrouver à Wokingham dans la campagne anglaise pour s’affronter de manière amicale dans un match de polo.

Today The Duke of Cambridge and The Duke of Sussex are taking part in the King Power Royal Charity Polo Day for the Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Polo Trophy.



The charity match is helping raise funds and awareness for charities supported by Their Royal Highnesses. pic.twitter.com/9ziCa0pN9G