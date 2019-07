IMAGES | De Gendt – Wellens: une belle amitié et un amour du pois

Un périple de 1000 km à deux

Équipiers, le Waeslandien et le Trudonnaire sont également amis. S’ils côtoient la même chambre lors des tours, ils ont partagé un beau voyage à deux, durant six jours, l’an dernier.

Pour clôturer en beauté leur saison 2018, les deux acolytes sont revenus en Belgique du Tour de Lombardie… à vélo. Bilan: six jours de cyclisme, six pays traversés, des paysages à couper le souffle, 1002 kilomètres parcourus, 35 heures et 12 minutes sur la selle.

Day 6. Early start in the dark. Fast pace again and almost no stops. Flat tyre at 5km from the finish but happy we did this. Now time for some rest and vacation. Thank you @Tim_Wellens for the company and the great moments. 200km in 6h40. #TheFinalBreakaway pic.twitter.com/TYKvyuoy7X — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 19 octobre 2018

Tout cela avalé à une moyenne très respectable de 28 km/h. Surtout quand on sait que leur vélo pesait… 22 kilos. «Nous ne promettons pas de recommencer, mais Tim et moi nous sommes bien amusés cette semaine», a affirmé De Gendt.

Day 1 is already finished. 186km in 7hours. We had a nice pizza on the halfway point and started the San Gottardo with a nice tailwind. Beautiful climb, fast downhill and strong tailwind till the finish. #TheFinalBreakaway pic.twitter.com/5XiteZoGXU — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 14 octobre 2018

«Notre voyage est terminé. Un trajet et Côme à Semmerzake avec beaucoup de fun et des souvenirs pour la vie. Content de l’avoir fait avec Thomas», avait tweeté Wellens.