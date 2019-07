Un accident s’est produit cette nuit sur l’E42 à hauteur de Horion-Hozémont en direction de Mons.

De grosses perturbations sont en cours sur l’E42 à hauteur de Horion-Hozémont en direction de Mons. Suite à un accident mortel, la route est fermée et une déviation a été mise en place. Deux voitures et un camion sont impliqués.

Une déviation est possible via la sortie Flémalle puis via l’A15 et retour sur l’autoroute via l’accès « Saint-Georges».

+ NOTRE PAGE TRAFIC