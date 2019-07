Inauguration d'une liaison maritime commerciale entre Dunkerque et le Costa Rica

(Belga) Le porte-conteneurs Domingo a jeté l'ancre jeudi devant le terminal de Moin (TCM), sur la côte caraïbe du Costa Rica, inaugurant ainsi une liaison hebdomadaire entre le port de Dunkerque (nord de la France) et le pays centro-américain, a indiqué le TCM.

Le Domingo (plus de 257 m de longueur hors-tout pour un port en lourd de 51.087 tonnes) chargera samedi des conteneurs réfrigérés de fruits costariciens, essentiellement des ananas, à destination du marché européen, a expliqué le directeur commercial du TCM Carlos Fuentes à l'AFP. Avec cette nouvelle liaison de la compagnie de transport maritime CMA CGM, Dunkerque entend consolider sa première place de port français d'importation de fruits et légumes en conteneurs, avec deux millions de tonnes y transitant chaque année. L'accord pour cette nouvelle liaison maritime commerciale a été conclu en juin dernier lors de la visite au Costa Rica d'une délégation de représentants du port français menée par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et de sa communauté urbaine, a indiqué à l'AFP la Chambre de commerce et d'industrie France-Costa Rica. La ministre costaricienne du commerce extérieure Dyala Jimenez Figueres s'est félicitée de l'ouverture de cette liaison qui "permettra aux produits agricoles frais (du Costa Rica) d'arriver en seulement 15 jours à n'importe quel point de l'Europe". "L'Europe a toujours été un marché important pour les exportations agricoles du Costa Rica, aussi, pouvoir compter sur un nouveau port de destination et une liaison maritime de qualité constitue un atout supplémentaire pour consolider notre accès à ce marché", a souligné le ministre costaricien de l'agriculture Renato Alvarado. Le Costa Rica produit et exporte des fruits et légumes exotiques, notamment des bananes (16,2% des exportations du pays en 2017), mais aussi des ananas, du café, du yucca (manioc), du melon, de la pastèque et de la chayotte, selon Procomer, l'agence costaricienne de promotion du commerce extérieur. Ces exportations agricoles sont principalement à destination de l'Amérique du Nord (48%) et de l'Union Européenne (43%), selon la même source.