Europa League - Molde et Craninx réalisent l'un des cartons de la soirée au 1er tour préliminaire aller

Si les Géorgiens du Dinamo Tbilisi (victoire 6-0 sur les Andorrans de l'UE Engordany) et les Suédois de Malmö (succès 7-0 sur les Nord-Irlandais de Ballymena) ont réalisé les scores les plus larges de la soirée, les Norvégiens de Molde, avec le Belge Alexandro Craninx entre les perches, n'ont laissé également aucune chance aux Islandais du KR Reykjavik (7-1), entraîné par l'ancien joueur de Lokeren Runar Kristinsson, jeudi lors du 1er tour préliminaire aller de l'Europa League.

Molde menait déjà 6-0 lorsque Craninx, formé au Real Madrid puis passé par le Sparta Rotterdam et le FC Cartagena, a concédé le seul but de sa soirée. Les coéquipiers du portier de 23 ans se déplaceront en Islande la semaine prochaine en toute quiétude. Les Luxembourgeois de Niedercorn ont également réalisé une bonne opération en s'imposant 0-2 sur la pelouse des Irlandais de Cork City. Le Belge Mayron de Almeida a inscrit le deuxième but de son équipe sur penalty (21). Ziguy Badibanga, formé à Anderlecht et passé par Charleroi, a aussi connu le succès avec les Kazakhs d'Ordabasy à domicile face aux Géorgiens de Torpedo Kutaisi. Le plus dur reste cependant à faire puisque son équipe ne l'a emporté que 1-0. Le milieu de terrain belge Welat Cagro, passé par La Gantoise, a regardé depuis le banc ses coéquipiers arméniens de Banants Yerevan s'incliner sur la pelouse des Serbes de Cukaricki (3-0). À noter que la rencontre entre les Monténégrins de Zeta et les Hongrois de MOL Vidi (1-5) a été marquée par un triplé de l'ancien joueur du Standard de Liège Nego ainsi que par une réalisation de l'ancien défenseur d'Anderlecht Roland Juhasz.