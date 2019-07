Premier tour solide de Pieters qui s’empare de la cinquième place en Écosse

Au terme d’un premier tour conclu en 64 coups, Thomas Pieters s’est positionné à la cinquième place du classement général de l’Open d’Écosse de golf, épreuve du circuit européen EPGA dotée de 7 millions de dollars et qui se déroule sur le terrain Renaissance de North Berwick.

L’Anversois de 27 ans, qui a débuté sur la deuxième partie du parcours, a réalisé sept birdies sans être jamais mis en défaut. Avec son score de sept sous le par, il ne compte qu’un coup de plus qu’un groupe de quatre leaders composé des Italiens Nino Bertasio et Edoardo Molinari, du Français Romain Wattel et de l’Américain Matt Kuchar.

Nicolas Colsaerts et Thomas Detry ont, de leur côté, ouvert le bal avec un tour à 69 coups, deux sous le par, pour se classer à la 75e place. Colsaerts a inscrit six birdies sur sa carte mais il est parti quatre fois à la faute. Detry a réalisé trois birdies en concédant toutefois également deux bogeys.

Le Finlandais de 31 ans Kalle Samooja et le Sud-Africain de 39 ans Trevor Immelman ont brillé lors du quinzième trou en réalisant un hole-in-one. Classement à l’issue du premier tour: 1. Edoardo Molinari (Ita) 63 -8

. Nino Bertasio (Ita) 63

. Matt Kuchar (Usa) 63

. Romain Wattel (Fra) 63 5. Thomas Pieters (Bel) 64

. Erik Van Rooyen (AfS) 64

. Andy Sullivan (Ang) 64

. Jamie Donaldson (PdG) 64

. Kalle Samooja (Fin) 64

. Thomas Aiken (AfS) 64

. Lee Slattery (Ang) 64… 75. Nicolas Colsaerts (Bel) 69

. Thomas Detry (Bel) 69