Les étangs du domaine provincial d'Hélécine rouverts aux pêcheurs ce week-end

Interdits aux pêcheurs depuis le 21 juin, en raison d'une suspicion de maladie virale affectant les poissons, les étangs du domaine provincial de Hélécine seront à nouveau accessibles aux pêcheurs dès ce week-end, ont indiqué jeudi les responsables du site sur les réseaux sociaux.

Les trois étangs du domaine avaient été fermés, sur recommandation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), car on suspectait une septicémie hémorragique virale dans la région. Cette maladie, qui touche les poissons, peut conduire à des pertes importantes. Elle n'est cependant pas dangereuse pour l'homme.

Les pêcheurs ayant fréquenté le domaine provincial hélécinois ont par ailleurs été invités à prendre les mesures de protection utiles, notamment en désinfectant leur matériel de pêche pour éviter toute propagation.

"L'Afsca nous confirme que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème dans les trois étangs du parc", peut-on lire jeudi sur la page Facebook du domaine brabançon. "Dès lors, nous pouvons reprendre la pêche ce samedi 13 juillet dans les étangs 1 et 2, et dès lundi dans l'étang 3. Ce dimanche, des démonstrations de bateaux électriques télécommandés auront lieu dans l'étang 3", ajoute le domaine sur le réseau social.