Rappel de coffrets vaisselle pour enfants «Bamboo» de la marque Babymoov

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs les coffrets vaisselle pour enfants «Bamboo» en raison d’une migration excessive de mélamine vers l’aliment.

Le produit incriminé est un coffret vaisselle Bamboo de la marque Babymoov contenant 2 assiettes, 1 fourchette, 1 cuiller et 1 tasse et portant la référence A005510 et A005511. Ce produit a été proposé à la vente entre septembre 2018 et juin 2019 dans les magasins Orchestra-Prémaman et Baby kids, ainsi que dans une série d’autres points de vente.

L’Afsca demande de ne plus utiliser ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en contactant le point de contact Afsca au 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be