Des Fêtes de Wallonie sous le signe du son des années 80 à Seraing

La 32e édition des Fêtes de Wallonie auront lieu les 30 et 31 août, ainsi que le 1er septembre.

A Seraing, le cru 2019 sera placé sous le signe du son des années 80, indique jeudi la commune liégeoise. Emile et Images ainsi que les chanteuses originales du groupe Boney M seront en effet les têtes d’affiche de cet événement gratuit.

En plus de la venue de ces personnalités symboliques des eighties, le public pourra également assister à d’autres concerts. Le vendredi 30 août, sont ainsi programmés la Chorale Artiste émoi (18h45), Jazz’Navour (19h15) -un cover de Charles Aznavour-, 98% Maximum soul, puis, de 22h30 à 23h30, The Last Row.

Le lendemain, dès 16h30, ce sera au tour du groupe liégeois The Bukowskies de monter sur scène avant le cover du groupe Superbus, Radio Lola plays Superbus. Place ensuite à la tête d’affiche de cette 32e édition, Emile et Images.

Quand ils en auront fini, le public pourra admirer les habituels feux d’artifice.

Le dimanche 1er septembre à 15h00, The Skyfeets lanceront les hostilités. Space Cowboy, Ramon Ritmo Latino et les chanteuses originales de Boney M sont programmés ensuite. Pour terminer ce week-end, les Regina Queen-The Real Experience, cover de The Queen, reprendront les chansons de Freddy Mercury et sa bande.