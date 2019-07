Strépy-Bracquegnies: patience avant de revoir la passerelle piétonne du canal du Centre

La passerelle piétonne a été enlevée il y a deux ans et demi pour être restaurée. Mais elle ne reviendra pas de sitôt…

En décembre 2017, le Service public de Wallonie procédait à l’enlèvement de la passerelle piétonne qui surplombait le canal du Centre historique, à la hauteur de la rue Joséphine Joos Lambert à Strépy-Bracquegnies.

Cet enlèvement était fait dans le cadre du programme de restauration des ouvrages d’art situés sur le Canal du Centre historique. Datant des années 1930, cette structure métallique de plus de 30 tonnes présentait des signes d’affaiblissement dus à la corrosion.

Depuis, plus de nouvelles de cette passerelle, jusqu’à aujourd’hui. Le SPW a informé la Ville de La Louvière de la faillite de l’entreprise qui procédait au chantier et du litige qui oppose depuis lors le service wallon au curateur de la failllite afin de récupérer la structure restaurée mais non repeinte…

Lorsque le SPW recevra l’autorisation de récupérer la passerelle, la fin de la restauration pourra se poursuivre. Ce qu’il reste à faire: mettre les structures en peinture, replacer la passerelle sur site, construire le tablier en béton armé à surmonter des étanchéités et procéder revêtement en dallage.

À ce stade, impossible donc d’avancer une date sur le retour de la passerelle. Une mauvaise nouvelle, mais dont les répercussions sur les utilisateurs sont toutefois minimes. Jusqu’en 2002 et la disparition de la navigation marchande, cette passerelle permettait aux piétons de passer d’un côté à l’autre lorsque le pont-levis était actionné. Pour des raisons de sécurité, elle était fermée depuis 2012.

C’est donc essentiellement pour des raisons patrimoniales (le canal du Centre historique est classé à l’Unesco) et pour lui garantir sa pérennité que cette restauration a été demandée par le SPW.