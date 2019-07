Taylor Swift survole le classement Forbes des personnalités les plus riches

Le classement en chiffres

– Le plus jeune classé cette année est le chanteur Shawn Mendes (20 ans). Le plus âgé étant Paul McCartney (77 ans).

– Les nouveaux venus: le boys band coréen BTS (43e), Ariana Grande (62e), Shawn Mendes (98e).

– 6 acteurs «Marvel» dans le classement: Chris Hemsworth (Thor) et ses 76, 4 millions de dollars, Robert Downey Jr. (Tony Stark) avec 66 millions de dollars, Bradley Cooper (Rocket) qui comptabilise 57 millions de dollars, Scarlett Johansson (Black Widow) avec 56 millions de dollars, Chris Evans (Captain America) avec 43,5 millions de dollars et enfin, Paul Rudd (Ant-Man) et ses 41 millions de dollars.

– Le classement compte 34 athlètes dont Lionel Messi (4e), Cristiano Ronaldo (6e) et Neymar Jr. (7e).

– Une surprise: le magicien. David Copperfield fait toujours partie du classement, à la 37e position.