Temps nuageux avec parfois quelques faibles pluies

Jeudi, le temps sera généralement nuageux avec parfois quelques faibles pluies en matinée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Dans l’après-midi, des averses pourront se produire, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse où un coup de tonnerre n’est pas exclu. Les températures atteindront 20 à 22 degrés en Ardenne et dans la zone littorale, et 23 à 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest, s’orientant ensuite entre l’ouest et le nord-ouest.

Jeudi soir et durant la nuit, le temps redeviendra sec avec des éclaircies. Les nuages feront à nouveau leur apparition à partir du littoral et en fin de nuit le risque d’averses augmentera dans l’ouest. Les températures redescendront entre 10 et 15 degrés avec un vent faible de directions variables, puis faible à modéré d’ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera instable. Durant l’avant-midi, le ciel sera déjà partiellement à très nuageux avec des averses dans le centre, le nord et l’ouest du pays, alors que de larges éclaircies seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. L’après-midi, des averses pourront aussi se produire; elles devraient concerner essentiellement le nord et l’est du territoire où elles pourraient prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Après quelques averses résiduelles samedi, une amélioration se mettra en place à partir de dimanche.