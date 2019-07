TC Nivelles - Jusqu'à 30 mois de prison avec sursis pour un trafic de stupéfiants à Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi un Nivellois d'une vingtaine d'années à trente mois de prison assortis d'un sursis probatoire de trois ans pour un trafic de cocaïne et de cannabis. Ses complices ont chacun écopé d'un an de prison avec sursis et d'amendes fixées respectivement à 6.000 et à 8.000 euros.

Mis sur écoute, les trois hommes utilisaient un langage codé pour leur trafic dans le quartier Sainte-Barbe, à Nivelles, en 2017. La taille et la couleur de "vêtements" désignaient ainsi la quantité et le type de substance recherchée. Lors de son enquête de téléphonie, la police a dénombré plus de 14.000 contacts en deux mois via le GSM de l'un des suspects.

Une perquisition chez une femme dont le logement était utilisé pour entreposer la drogue a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 425 grammes de marijuana, ainsi qu'une quantité moins importante de cocaïne. Celle-ci a été condamnée à une peine de travail de 80 heures.