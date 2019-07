Chantier du tram: c’est vraiment parti

Après des travaux de sondage en divers endroits de la ville, le chantier du tram débutera véritablement lundi, au centre-ville de Liège. On commence par les rues Léopold et de la Cité.

Pour ceux qui avaient encore de la peine à le croire, il arrive bel et bien. Ce 15 juillet débute le chantier du tram en plein centre-ville de Liège. Ces dernières semaines, des travaux préparatoires, sous forme de sondages, ont été réalisés en divers endroits de la ville. Mais cette fois, on entre dans le vif du sujet.

Chaque tronçon du tram fera l’objet d’un chantier en quatre phases, les rues Léopold et de la Cité y compris. Les détails du calendrier sont désormais connus, puisque cette portion du tracé sera en travaux du 15 juillet à octobre 2020.

Quatre phases

– Phase 1: le déplacement des réseaux souterrains (du 15 juillet au 6 février 2020)

– Phase 2: la pose des voies ferrées

– Phase 3: les travaux de voirie

– Phase 4: la finition des trottoirs et des aménagements urbains

Les travaux vont commencer dans la rue Léopold, un axe important du centre-ville de Liège. ÉdA Hermann

Mobilité

Forcément, la mise en place d’un tel chantier implique des mesures de circulation un peu radicales.

Ainsi, les rues Léopold et de la Cité ne comporteront plus qu’un sens de circulation, désormais (en direction de la Meuse). En ce qui concerne les bus, le terminus de la gare Léopold est déplacé sur la place de l’Yser, en Outremeuse, pour une période d’environ un an. De nombreuses lignes sont concernées. Il conviendra de marcher un demi-kilomètre pour rejoindre l’hypercentre ou de prendre une correspondance.

Le marché de la Batte, les accès aux parkings couverts (Cité et Saint-Denis) et la mobilité sur les quais ne sont pas impactés à ce stade. Certaines rues secondaires seront fermées en alternance. Par ailleurs, le sens de circulation sera inversé sur la rue du Pont et la rue de Bex (le long de l’espace Tivoli).

Le tram

Le chantier du tram est censé s’achever en 2022, avec une mise en service commerciale prévue en octobre. Les détails du projet et du chantier sont disponibles sur letram.be.