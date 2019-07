L’Afsca rappelle aux vacanciers l’obligation de vacciner leur animal contre la rage

Tant l’être humain que les animaux peuvent contracter la maladie s’ils sont mordus, griffés ou léchés par un animal infecté.

L’Afsca rappelle en cette période estivale à toute personne voyageant à l’étranger avec son animal de compagnie qu’elle est dans l’obligation de le faire vacciner contre la rage, indique l’Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire dans un communiqué publié mercredi.

Si aucun cas de cette maladie, majoritairement transmise par les chiens et les chats, n’est à déplorer en Belgique depuis 2001, elle est toutefois toujours bien présente dans plus de 150 pays dans le monde et s’avère toujours mortelle pour l’homme, rappelle l’Afsca.

Tout voyageur qui se rend à l’aéroport avec son ami à quatre pattes doit donc être en mesure de fournir la preuve que celui-ci a bien été vacciné. Il en va de même pour ceux arrivant sur le sol belge avec un animal domestique, poursuit l’Agence.

Une fois que les premiers symptômes apparaissent (fièvre, maux de tête, perte d’appétit, maux de gorge, nausée, NDLR.), l’issue est toujours fatale même s’il existe un vaccin, insiste l’Afsca qui appelle également à la prudence les amoureux des animaux qui ont pour habitude de caresser ou de nourrir des animaux inconnus au cours de leurs voyages.

«Chaque année, la rage tue 60 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants dans les pays en développement où la rage est endémique. Ce à quoi le Belge ne pense pas toujours, c’est que certaines régions d’Europe de l’Est et des régions fortement touristiques comme la Turquie et le Maghreb sont encore des régions à risque», précise Stéphanie Maquoi, porte-parole de l’Afsca.