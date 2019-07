La CBAS a tranché: Malines et Waasland-Beveren restent en D1A

Du rire aux larmes… au rire pour Malines

Pour rappel, le 1er juin, la chambre d’appel de la commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) avait déjà acquitté Waasland-Beveren tandis que Malines avait été privé de son titre en D1B et de sa promotion en D1A, et avait aussi été privé de Coupe de Belgique et de Coupe d’Europe, le club étant qualifié pour l’Europa League grâce à sa victoire en Coupe de Belgique. La place de Malines en D1A avait été attribuée au Beerschot, vice-champion de D1B.