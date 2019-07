À 100 ans, Sylvia vit toujours à la maison

Sylvia Giglio, une Liégeoise, soufflera 100 bougies ce samedi. Elle vit toujours à son domicile, grâce à la mobilisation remarquable d’une équipe soignante autour d’elle.

Une télévision a été installée au pied du lit. Les émissions de la Rai s’y succèdent, diffusant dans la maison cette belle langue italienne, qui rappelle à Sylvia Giglio sa jeunesse passée dans les rues de Rome. C’est dans cette pièce aménagée pour elle, au rez-de-chaussée, qu’elle aime à se remémorer les épisodes de son existence romanesque.

Sylvia Giglio est née le 13 juillet 1919, en Italie. Ce samedi, une petite fête est organisée par son entourage pour célébrer un siècle de vie. L’événement se déroulera dans sa maison du quartier Sainte-Walburge, sur les hauteurs de Liège. Elle y vit toujours, au quotidien. Pour une personne désormais centenaire, cela relève pratiquement du miracle.

Une nouvelle famille

«Une dame de 100 ans qui vit toujours chez elle, on n’a pratiquement jamais vu ça au cours de notre carrière», expliquent Colette Tilmant et Claudine Bouteille, deux infirmières faisant partie de l’équipe médicale qui s’est constituée autour d’elle. Tout est pourtant organisé pour que Sylvia Giglio puisse vivre ses vieux jours à domicile, parce que c’est son souhait le plus cher.

Voilà trois ans que plusieurs personnes ont décidé de prendre sous leur aile cette dame âgée. «Madame Giglio n’a plus de famille. Nous avons en quelque sorte recréé une famille pour veiller sur elle», explique Marzia Zara, une aide ménagère qui y consacre beaucoup d’énergie. «Avec son médecin traitant, les infirmières, les aides familiales, nous assurons pratiquement une présence 24 h/24 pour que tout cela soit possible. Madame Giglio est bien plus qu’une simple patiente, pour nous», lâche-t-elle en souriant.

C’est que cet entourage s’est attaché à Sylvia Giglio, dont le caractère est bien trempé, mais qui fait aussi preuve d’une grande générosité. «Encore aujourd’hui, à presque 100 ans, elle veille à faire le bien autour d’elle», nous explique-t-on volontiers.

Un parcours romanesque

Fille de bonne famille, née dans la bourgeoise romaine durant l’entre-deux-guerres, Sylvia est la fille Giovanni Giglio, une personnalité du monde médiatique et politique italien. Journaliste démocrate, il a quitté l’Italie dès les années 20 pour être correspondant de presse à Londres. Expulsé par Mussoloni, il était également membre du parti socialiste italien, réprimé par le régime fasciste.

C’est dans ce contexte d’exil que Sylvia a vécu à Londres, avant d’atterrir à Bruxelles puis, par amour, de s’installer à Liège où elle vit toujours. Elle s’est mariée au poète wallon Lucien Caunus, une personnalité liégeoise décédée en 1978, décoré après la Seconde Guerre mondiale après avoir été prisonnier, évadé puis membre des forces belges en Grande-Bretagne. La fille de Sylvia Giglio, Maria Caunus, a disparu voici cinq ans. Elle aussi a connu parcours hors du commun, en tant que femme d’arts et de lettre reconnue.

Aujourd’hui sans famille, Sylvia Giglio peut compter sur la bienveillance de tout un entourage qui entend respecter son choix de vivre à domicile, malgré toutes les difficultés que cela implique au jour le jour.