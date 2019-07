DIRECT| La 5e étape du Tour s’est élancée de Saint-Dié-des-Vosges

La 5e étape du Tour de France s’est élancée mercredi de Saint-Dié-des-Vosges en direction de Colmar (175,5 km). Le parcours accidenté devrait inspirer les baroudeurs. Le peloton de 176 coureurs – aucun non partant – a franchi la ligne du kilomètre zéro à 13h24.

De Saint-Dié-des-Vosges à la plaine alsacienne, quatre côtes figurent au programme des 175,5 kilomètres: la Côte de Grendelbruch (3e catégorie, 3,4 km à 4,9%), la Côte du Haut-Koenigsbourg (2e catégorie, 5,9 km à 5,9%), devant le château éponyme, la Côte des Trois-Epis (2e catégorie, 5 km à 6,7%) et la Côte des Cinq Châteaux (3e catégorie, 4,6 km à 6,1%) dont le sommet est situé à 19 km de l’arrivée. Ce qui signifie que s’il veut conserver son maillot à pois, Tim Wellens (Lotto Soudal) devra sans doute passer à l’offensive.

«Je veux défendre ce maillot», a indiqué mardi le coureur belge. «Il sera important d’intégrer l’échappée. Même si je le ferai plus pour la victoire d’étape que pour le maillot. C’est une étape qui doit me convenir, donc je vais volontiers saisir ma chance, même si je me rends compte que beaucoup ont coché cette étape.»

«Sur la route, un gros écrémage par l’arrière est à prévoir», estime Thierry Gouvenou, le directeur de course.

Différents scénarios sont possibles: une arrivée en solitaire, un sprint en petit comité ou en tête d’un premier peloton. Vu l’arrivée de jeudi à la Planche des Belles Filles, les favoris devraient laisser le soin aux baroudeurs d’animer la course.

Après la victoire d’Elia Viviani mardi, l’équipe Deceuninck-Quick Step comptera à nouveau sur son maillot jaune Julian Alaphilippe (vainqueur lundi) pour briller et aligner une troisième victoire de suite. Le maillot vert est sur les épaules de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et le blanc est porté par Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Heinrich Haussler s’était imposé lors de la dernière arrivée à Colmar, en 2009.

Départ de Saint-Dié-des-Vosges à 13h15, lancé à 13h25, arrivée à Colmar vers 17h35 (moyenne calculée à 42 km/h).