Nouvelle démonstration effrayante du deepfake: Jim Carrey devient Jack Nicholson dans Shining

Remplacer un visage par un autre n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. Même dans une vidéo. C’est l’effrayante possibilité nommée deepfake: des faux aussi réalistes que des vrais.

À l’aide de l’intelligence artificielle, il est possible de reconstituer un visage grâce à l’analyse puis l’assemblage d’une multitude de vidéos. On peut ensuite «coller» ce visage reconstitué virtuellement sur un autre.

La dernière démonstration en date, mise en ligne par le compte Ctrl Shift Face, met en scène un effrayant Jim Carrey dans la peau de Jack Nicholson. Les images originales proviennent du film culte «Shining».

Le résultat est saisissant de réalisme. Les traits, les expressions et les mimiques se confondent, parfaitement superposés. Une démonstration qui montre les progrès rapides de la technologie et dévoile le champ des possibilités.

The Shining... with Jim Carrey



