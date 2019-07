Plein succès pour le Gent Jazz Festival

Malgré l’annulation du concert de Sting, la 18e édition du Gent Jazz Festival «se termine avec une fréquentation record de plus de 39.000 visiteurs», se félicitent mardi les organisateurs.

Le festival de jazz de Gand a ainsi battu son record de 2012, une année lors de laquelle l’événement avait attiré 38.000 spectateurs.

Parmi les grands noms à l’affiche de cette édition, outre Sting qui a dû annuler sa prestation en dernière minute: Yann Tiersen, Diana Krall, Gregory Porter, Jamie Cullum, John Zorn et Joan Baez.

Les organisateurs sont très satisfaits de la nouvelle disposition des lieux. «La nouvelle tente du festival surplombait le site magique du festival et donnait encore plus d’allure aux performances des différentes têtes d’affiche du 29 juin au 9 juillet. De plus, la Garden Stage, deuxième scène du festival, est devenue pour la première fois un lieu en plein air, et avec cela, elle est devenue encore plus un hotspot entre les têtes d’affiche de la Main Stage», se réjouissent-ils.

Le Bijlokesite, où avaient lieu les festivités, est resté très propre grâce au système de gobelets réutilisables avec consigne, pointe également l’organisation.

Bertrand Flamang, directeur du festival, s’est dit particulièrement impressionné par les prestations de Rymden, Judi Jackson, Jamie Cullum, José James, Gregory Porter, Vincent Peirani, Stuff, Blick Bassy et John Zorn.