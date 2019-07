(Belga) Mercredi, le temps sera partiellement à très nuageux avec risque d'une averse dans le nord du pays en matinée, prévoit l'Institut Royal Météorologique (IRM). Vers midi, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays et traversera ensuite le pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Ardenne et dans le nord du pays et 24 degrés dans l'extrême sud.

Mercredi soir, ces pluies continueront leur progression vers l'Ardenne avant de s'évacuer par les frontières de l'est en cours de nuit. A l'arrière, un temps temporairement plus sec avec des éclaircies reviendra par le littoral. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés. Jeudi, le ciel sera plutôt nuageux avec des averses. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer et 23 degrés en Campine. Vendredi, le temps sera instable avec des nuages cumuliformes et des averses, éventuellement orageuses, qui traverseront le pays d'ouest en est. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés. (Belga)