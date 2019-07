(Belga) Wall Street a clôturé en ordre dispersé mardi, attendant avant de s'engager plus franchement dans une direction ou l'autre une prise de parole mercredi du patron de la banque centrale américaine Jerome Powell, dont les commentaires sur les taux seront scrutés.

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,08% pour finir à 26.783,49 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,54% pour clôturer à 8.141,73 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,12% à 2.979,63 points. Les marchés ont d'abord ouvert en baisse mardi pour la troisième séance de suite, avant progressivement de reprendre un peu de vigueur en cours de séance, tout en restant très indécis. Des prises de bénéfices ont continué à se produire, de l'avis de plusieurs acteurs du marché, quelques jours après des records historiques sur les trois principaux indices de la cote. Ces ventes sont favorisées par l'incertitude quant aux prochaines décisions de la banque centrale américaine. "Une baisse des taux ou un statu quo de la part de la Fed, telle est la question que se posent les investisseurs aujourd'hui", a commenté Adam Sarhan de 50 Park Invesment. La Fed devra décider lors de sa réunion des 30 et 31 juillet si elle abaisse ses taux d'intérêt pour soutenir l'économie, ou si elle laisse sa politique monétaire inchangée. Avant cet événement, son patron Jerome Powell doit s'exprimer devant le Congrès mercredi au cours d'une intervention qui sera largement suivie par les acteurs du marché. Mercredi sera également publié le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale, qui pourrait être aussi de nature à offrir quelques indications sur les prochaines décisions de l'institution au sujet des taux. Sur le front commercial également très incertain depuis qu'une guerre commerciale a éclaté entre Pékin et Washington, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont entretenus mardi avec leurs homologues chinois pour tenter de sortir de l'impasse, a indiqué un responsable américain. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans montait, à 2,060% contre 2,048% la veille à la clôture. (Belga)