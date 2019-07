VIDÉOS | Wimbledon: Andy Murray et Serena Willimas en huitièmes du double mixte

Le Britannique Andy Murray et l’Américaine Serena Williams, exceptionnellement associés en double mixte, ont remporté leur match comptant pour le 2e tour, mardi à Wimbledon.

Le duo d’anciens N.1 mondiaux a battu le Français Fabrice Martin et l’Américaine Raquel Atawo sur le score de 7-5, 6-3 après 1h37 de jeu.

Two matches. Two wins.



MurRena’s 100% record remains intact in the mixed doubles…#Wimbledon | @andy_murray | @serenawilliams pic.twitter.com/hk7vaO0woM