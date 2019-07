VIDÉOS | Wimbledon: première demie en Grand Chelem pour Svitolina, Strycova poursuit son rêve

Elina Svitolina (WTA 8) a validé son ticket pour le dernier carré de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem.

Mardi sur le gazon londonien, l’Ukrainienne de 24 ans a disposé de la Tchèque Karolina Muchova (WTA 68) en deux sets et 1h31 de jeu: 7-5, 6-4.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6