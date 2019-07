Deux individus ont été privés de liberté pour vol avec violence à La Louvière, a indiqué le parquet de Mons.

Les faits se sont déroulés durant la nuit de lundi à mardi.

Une bande de six à sept individus s’en est prise à trois personnes. Les individus ont encerclé leurs victimes et ont commis un vol avec violence de deux gsm et d’une chaîne.

Le parquet a souligné que deux auteurs ont été identifiés et privés de liberté.