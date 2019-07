VIDÉOS | Wimbledon: Simona Halep et Serena Williams filent en demies

Simona Halep, 7e joueuse mondiale, s’est qualifiée mardi pour les demi-finales des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis de Wimbledon, grâce à sa victoire sur la Chinoise Zhang Shuai, 50e mondiale, en deux sets: 7-6 (7/4), 6-1.

La Roumaine, qui atteint le dernier carré à Londres pour la deuxième fois de sa carrière après 2014, n’a pas traîné sur le Court N.1, malgré le jeu très offensif de son adversaire. Elle s’est imposée en 1h26.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl