Note coquelicot recalée par le cdH: leurs électeurs «n’ont pas émis un vote utile», estime Écolo

Après le «non» du cdH à l’encontre de la note coquelicot, PS et Écolo n’ont pas souhaité réagir officiellement. Le député des Verts, Georges Gilkinet, s’est malgré tout exprimé sur les réseaux sociaux.

Ni le PS ni Écolo ne souhaitaient réagir officiellement, «à ce stade», au non opposé mardi par le cdH à la note coquelicot qu’ils ont transmises en fin de semaine dernière à l’ensemble des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l’espoir d’obtenir le soutien de quelques-uns d’entre eux afin de constituer une majorité au sud du pays.

«Nous ne réagissons pas à ce stade», a-t-on indiqué au Parti socialiste. «Pas de réaction aujourd’hui», a-t-on assuré chez Écolo.

Du côté des Verts, le député fédéral Georges Gilkinet a toutefois réagi sur Twitter. «La tentative de débauchage – jugée vexatoire par Maxime Prévot, NDLR – aurait été peu élégante si elle avait été secrète ou si elle se basait sur autre chose que des propositions de fond. On retiendra surtout que celles et ceux qui ont voté cdH n’ont pas émis un vote utile», a-t-il pointé.

La "tentative de débauchage" aurait été peu élégante si elle avait été secrète ou si elle se basait sur autre chose que des propositions de fond.

— Gilki (@GeorgesGilkinet) 9 juillet 2019

Une remarque qui a mouché le président du cdH. «En 2014, Écolo décidait d’aller dans l’opposition vu sa défaite. Et estimait devoir se ‘régénérer’(sic). Le vote Écolo de 2014 était-il aussi inutile? Soyons sérieux», a répondu ce dernier, également sur Twitter. Pour rappel, à la suite des élections régionales de 2014, les Verts ne comptaient plus que 4 élus au Parlement de Wallonie.

— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) 9 juillet 2019

La coalition coquelicot définitivement enterrée?

Quoi qu’il en soit, la coalition coquelicot semble bel et bien enterrée. Dimanche, le PTB l’avait en effet déjà déjà fermement rejetée, l’estimant «taillée pour le cdH» et annonciatrice de «futurs renoncements». Le lendemain, le MR avait dégainé, rappelant que le tandem PS-Écolo n’avait de majorité «ni en nombre de sièges, ni en nombre de voix». Les libéraux avaient toutefois assuré qu’ils se montreraient «constructifs et qu’ils répondraient positivement et de manière ouverte à toute initiative visant à mettre en place des majorités solides et stables pour relever les défis du futur».

Enfin, ce mardi, c’est le cdH qui a planté le dernier clou dans le cercueil de cette note portée par le PS et Écolo. «Une note généreuse dans ses intentions mais générale et sans esquisse budgétaire», a pointé le président des humanistes, Maxime Prévot, en confirmant la décision de son parti de siéger dans l’opposition après les mauvais résultats électoraux du 26 mai dernier.