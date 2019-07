Typh Barrow, maison hantée et plastique unique: quelles nouveautés à la Foire du Midi 2019?

Le montage de la Foire du Midi a commencé à Bruxelles. Alors que les attractions ouvrent ce samedi 13 juillet pour 5 semaines, la Ville fait le point sur ses nouveautés.

Pêche aux canards, fumets gras de croustillons, stroboscopes étourdissants et harangues baragouinées entre néerlandais et français: ça y est, la Foire du Midi est de retour. Après l’accent parisien et les logos de supermarché de la caravane du Tour de France, ce retour de la zwanze brusseleir ne risque pas de faire du tort. Alors que les manèges s’assemblent sur les 2km de champs de foire entre portes de Hal et d’Anderlecht, la Ville de Bruxelles fait le point sur les nouveautés de l’année 2019.

Typh Barrow, première marraine de la foire

Typh Barrow avoue un faible pour les croustillons. EdA - Julien RENSONNET Après Eddy Merckx, le Grand Jojo ou Mourade Zeguendi, la Foire du Midi innove avec une première marraine. Et c’est la très populaire Typh Barrow qui remplira le rôle en 2019: «Je suis étonnée de n’être que la première. Et honorée, bien sûr», glisse la chanteuse dans le sourire qu’on lui connaît.

«Mes souvenirs de la foire comme petite fille, c’est quand même les croustillons, toujours trop brûlants. On devait aussi se battre avec le sucre pour le récupérer au fond du sachet». Ce qui ne laisse pas le Président des Forains Patrick De Corte de marbre: «tas pas dû en manger beaucoup, toi, des croustillons, quand on te voit». Voilà Typh Barrow baptisée à l’humour forain.

Autre souvenir de la voix soul: «une gigantesque peluche mauve, un éléphant, que mon premier amoureux m’avait gagnée au tir à la carabine. Je suis d’ailleurs impatiente de lui annoncer que je suis marraine de la foire car je l’ai toujours. La peluche, hein, pas l’amoureux». Avec Typh Barrow, l’humour forain s’apprend donc vite.

Les familles de forains à l’honneur

«Forain, c’est un métier très particulier, exercé par de grandes familles», estime l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles Fabian Maingain (DéFi). «C’est pourquoi nous voulons leur rendre hommage cette année».

Ainsi, la photographe portraitiste Martine Zunini a immortalisé 10 forains devant leur métier, pour assurer l’identité visuelle de cette 139e édition. L’idée qui sous-tend ce travail est de faire le lien entre les différentes générations en mettant l’accent sur les jeunes qui reprennent le métier que leurs parents exercent.

Dans ce cadre, un hommage est aussi rendu à Denis Delforge, membre de la famille qui fait saliver nos papilles depuis des décennies avec ses «smoutebollen». Celui-ci est tragiquement décédé dans le démontage d’une grande roue sur la foire de Mons, en mai. «Nous voulions aussi le saluer, ainsi que sa famille et ses proches», confie l’échevin.

Des nouveautés

Des nouveautés? www.foiredumidi.be À chaque foire sa nouveauté. En 2019, les habitués du boulevard du Midi pourront se flanquer les chocottes dans une nouvelle maison hantée sur le thème de The Walking Dead. Ce n’est pas tous les ans non plus qu’on peut goûter des frites dans une nouvelle friterie: ça sera le cas cette année chez Junior De Corte, où le temps de cuisson, l’art du salage dans l’égouttoir métallique ou la chlouquette de sauce confinent au secret de famille. Citons encore une boîte à rire «complètement transformée» et la Fun House Villa Chaos, annoncée comme «le plus grand cake-walk pour enfants de Belgique».

Sur les 2km et 130 attractions, deux fêteront aussi leur jubilé: le Rotor et le Cake-Walk soufflent en effet leurs 50 bougies.

Une foire plus verte?

Ce n’est pas encore gagné mais la Ville promet d’accompagner les forains vers une foire plus écoresponsable. On sait que la nouvelle majorité s’est mise d’accord pour bannir dès le 1er juillet les contenant à usage unique tels que les gobelets, barquettes, pailles et couverts en plastique. Et c’est peu dire que la Foire du Midi en consomme sont lot annuel.

«Nous avons mis en place une grande action de sensibilisation auprès des forains», assure Fabian Maingain. «L’idée, c’est de les accompagner pour passer le cap, mettre à leur disposition des alternatives écoresponsables, généraliser les poubelles de tri, afin d’anticiper la réglementation européenne qui entre en vigueur en 2020. D’ailleurs, certains forains utilisent déjà le bambou».

On comprend donc qu’aucune amende ne sera distribuée cette année, mais que la Ville veillera à ce que le message passe d’ici l’an prochain. Le tri des cartons par contre, sera systématisé et ramassé 6 jours par semaine.

Enfin, la problématique du bruit soulevée par les riverains est également prise en compte. Des sonomètres sont disposés «à des endroits stratégiques». À ce sujet, Patrick De Corte a encore une fois le mot pour rire: «Je demanderai à mes collègues de diffuser les disques de Typh Barrow, mais alors pas trop fort!»

Une nouvelle méthode de comptage

La Foire du Midi va pouvoir objectiver avec exactitude sa fréquentation. Fabian Maingain annonce en effet que le partenariat avec Proximus éprouvé lors de Plaisirs d’Hiver sera étendu au champ de foire. «Cela se fait via les antennes GSM du quartier: les cartes SIM sont comptabilisées. L’avantage, c’est qu’on peut repérer celles qui viennent tous les jours et dont on déduit qu’il s’agit de forains, de celles qui fréquentent le site ou sont simplement de passage dans le quartier». Le système est 100% compatible avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) puisqu’aucun N° n’est associé à l’identité de son propriétaire.

Pour les forains, il s’agit d’une avancée appréciable. Patrick De Corte: «avant, on se postait là avec une petite machine et on faisait “ tic tic tic tic ” dès qu’un peï passait et, après une heure, on faisait la moyenne». Les tendances observées en fonction des heures ou de la météo seront ainsi plus précises.