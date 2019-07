VIDÉO | Daniel Sturridge inconsolable après le cambriolage de sa villa: «Rendez-moi mon chien»

Le joueur de football Daniel Sturridge a été victime d’un cambriolage dans sa villa de Los Angeles. L’Anglais est inconsolable après le vol de son chien.

L’ancien attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge, vient de subir un cambriolage crapuleux dans sa maison de Los Angeles.

En fin de matinée, l’Anglais de 29 ans a publié une vidéo sur son compte Instagram où il explique s’être fait voler son chien, un Spitz nain, par les malfrats lors du cambriolage.

Vitre brisée, animal volé et biens dérobés,… Les voleurs ont rendu Sturridge aussi furieux qu’inconsolable.

Je paierai ce qu’il faut, je suis sérieux

Il supplie les internautes de l’aider: «Rendez-moi mon chien. Je paierai ce qu’il faut, je suis sérieux. Comment pouvez-vous cambrioler une maison et voler un chien? Vous êtes fous? Si vous voulez vous faire de l’argent, revenez et on vous paiera pour le chien. N’allez pas vendre mon chien à quelqu’un d’autre, on paiera plus!».