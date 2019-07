Dour Festival: toutes les infos pratiques de la 31e édition

J-1 avant le coup d’envoi du festival de Dour. On préface l’événement sous toutes ses coutures.

C’est une tradition dans les Hauts Pays. A la mi-juillet, un village éphémère accueillant chaque jour un peu moins de 50 000 personnes pousse dans la nature douroise. Le festival de Dour, 31e du nom, ouvrira ses portes ce mercredi 10 juillet et se clôturera le dimanche 14 juillet.

Comme l’an passé, c’est au pied du plus grand parc éolien de Belgique, étalé entre Dour et Hensies, que le festival aura lieu. Un nouveau site plus aéré que l’ancien site de la machine à feu et qui a séduit les festivaliers. A la veille de son ouverture, on passe en revue les nouveautés et les différentes mesures prises par les organisateurs pour garantir un festival sans pépins.

Lifting

Dour Festival Sur le site, il n’y a pas de gros bouleversements à pointer. Les scènes gardent le même emplacement, mais certaines sont revues.

La scène électro, l’Electropedia Balzaal, fait peau neuve, avec un impressionnant mur LED de 90 mètres de large sur 5 mètres de haut. La Boombox, consacrée au rap, grossit et fera désormais 50 mètres de large pour 19 mètres de haut.

Signalons aussi un changement de nom: la Caverne s’appelle désormais la «salle polyvalente».

Confort

L’avantage du nouveau site des éoliennes, c’est d’offrir plus d’espace. Son inconvénient, c’est qu’il n’y a plus de zones d’ombre ou de végétation. Et quand le soleil cogne…

C’est pourquoi cette année le site du festival a été amélioré avec des zones d’ombre qui ont été aménagées en nombre. Des abris ont été installés et des arbres plantés à cet effet pour garantir des zones détentes.

Dour Festival

L’accès à l’eau sera plus simple, grâce à des containers sanitaires maritimes. Cette année, le festivalier pourra apporter sa gourde vide au festival pour la remplir sur place.

Propreté

Dour Festival Festival égale souvent mare de déchets. Mais d’année en année, les organisateurs luttent pour réduire ces derniers et incitent les festivaliers à trier leurs déchets.

Nouveauté cette année en matière de tri, en collaboration avec Fost Plus: les gobelets seront triés. Ceux livrés au festival seront en plastique polypropylène, compatible avec le PMC. Des poubelles spécifiques pour les déchets en plastique seront présentes et identifiables sur la plaine.

De plus, une chaîne de tri supplémentaire sera mise en place pour s’assurer du contenu des poubelles et éviter leur déclassement. Les sacs seront rouverts et retriés le cas échéant.

Mobilité

Le plan de circulation, qui a donné satisfaction l’an dernier, sera reconduit. Il garantit une fluidité améliorée à la fois pour les habitants de l’entité et les festivaliers.

Pour les piétons, on retrouvera la passerelle qui permet de ne pas couper la circulation. Cinq entrées/sorties du site ont été prévues de façon à fluidifier au maximum la circulation et de renvoyer le trafic vers des axes différents.

Plan du festival -

Dans la même logique, des zones de parkings séparées ont été aménagées pour diviser les points de pénétration. Les bus seront déviés pour ne pas cohabiter sur les mêmes axes routiers que les festivaliers et les riverains. De quoi diminuer les nuisances liées à la circulation pour la population locale.

Enfin, nouveauté cette année, des Lidar seront installés afin de diminuer les risques d’accident sur les grands axes et aux abords des parkings…

Sécurité

Le festival de Dour, c’est le gros défi de l’année pour les 75 policiers de la zone de police des Hauts Pays. Et pour cause: Les 40 000 à 48 000 festivaliers quotidiens dépassent de loin la population cumulée des quatre communes qu’elle gère habituellement.

Nouveauté cette année, un «village policier» a été monté à l’entrée du festival, regroupant les différents services policiers qui seront déployés sur et autour du site.

Plus de 1000 policiers se relaieront 24 h/24 pour assurer la sécurité et garantir la fluidité de la circulation. Pour ce faire, la zone reçoit le renfort d’autres zones de police et de la police fédérale.

La gendarmerie française participera également aux patrouilles et aidera à l’identification des nombreux ressortissants français. Tout cela vient s’ajouter aux 2 000 personnes gérées par le Dour Festival, dont des agents de gardiennage, qui travailleront aussi à l’encadrement des festivaliers.

Dour Festival Un dispositif important sera mis en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants, fléau du festival. Outre la présence d’enquêteurs en civil et de maîtres-chiens, un laboratoire sera monté sur place.

Les portiques de sécurité, dont l’utilité pose franchement question, seront à nouveau présents aux entrées. Le nombre d’agents de sécurité a été renforcé afin de mieux traquer les objets interdits.

La zone de police boraine voisine et les douanes seront également présentes pour lutter contre l’usage de stupéfiants au volant ou pour constater d’autres infractions de roulage.

Des patrouilles spécialisées dans la détection de comportement suspect sillonneront également le site dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme.

Enfin pour l’aspect Big Brother, sachez que la police utilisera des drones et installera un réseau de caméras fixes temporaires.

Une cellule psychosociale Côté Croix Rouge, il y a du neuf aussi. Une cellule psychosociale va être mise en place pour la première fois, avec le déploiement du dispositif SISU, ou service d’intervention psychosociale urgente. Quel sera le rôle de cet espace ouvert 24 h/24? «L’organisateur, souhaitant offrir aux festivaliers un soutien en cas de harcèlement et d’agression, nous a demandé d’être davantage visibles car nous avons déjà eu l’occasion de gérer des crises de panique, des tentatives de suicide, des agressions ou des viols», explique Anne-Sophie Delizée, responsable du service. «Nos équipes accueilleront toute personne en demande et circuleront également sur le site. Un travail de collaboration avec la police, les services d’assistance policière aux victimes, les associations, est prévu selon les besoins.» Plus largement, durant cinq jours, 130 bénévoles seront mobilisés. Quatre ambulances, dont une de réanimation, seront en stand-by. Cette année, le QG Croix-Rouge sera installé dans le Hall des Sports d’Elouges ainsi que le poste médical chirurgical. Un second poste médical sera installé sur le site des «Éoliennes» dès ce mardi, entre le camping et le site des concerts, et sera également opérationnel 24 h sur 24 à partir de mercredi. 3 à 10 équipes d’intervention seront réparties sur tout le terrain, selon les mouvements du public et/ou en fonction des différentes activités.

Camping

Le temps où Dour n’offrait qu’un vaste camping que les festivaliers transformaient en poubelle à ciel ouvert est révolu. C’est toujours possible d’en jouir au Regular Camping. Mais parallèlement, l’offre s‘est diversifiée.

Dour Festival

Depuis quelques années, les festivaliers en quête de calme et de confort se dirigent vers le Green Camping, qui hébergera 1 400 festivaliers à la fibre environnementale, et le Comfort Camping qui en accueillera 800, bénéficiant d’un accès et d’un parking VIP. En plus des jacuzzis, du sauna et des apéritifs musicaux journaliers.

Autre nouveauté de cette édition: Dour les Bains. Il s’agit d’une plage aménagée avec bar, piscines et jacuzzi (sous chapiteau), terrain de beach-volley, etc.

Dour Festival, du 10 au 14 juillet. Tickets encore disponibles au tarif prévente sur dourfestival.eu.